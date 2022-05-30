Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Состоялся цифровой релиз фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Картина доступна с 30 мая на сервисе HBO Max.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

Режиссёром картины выступил Дэвид Йейтс — ранее он снял предыдущие части франшизы, а также последние четыре фильма о Гарри Поттере. Главные роли исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа в образе злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третья часть «Фантастических тварей» стартовала в прокате хуже предыдущих — в первый уик-энд картина собрала $43 млн. Фильм заработал $400 млн при бюджете в $200 млн.

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