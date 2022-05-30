Бухарест, , 20:37 — REGNUM Менеджеры известного рок- и блюзового певца Zuccero (Адельмо Форначари) объявили об отмене концертов исполнителя в Румынии, запланированных на начало июля. Об этом 30 мая сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

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Отмечается, что часть мирового турне Zuccero, в которую входило выступление в Румынии и других странах Восточной Европы, была отложена из-за «неспокойной ситуации на Украине».

Предполагается, что указанные концерты состоятся летом 2023 года, причем уже проданные билеты будут действительны без каких-либо ограничений.

Форначари известен как композитор и исполнитель собственных песен. В 1986 году он приехал в СССР, где участвовал в программе «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве», а в 1991 году выступил в Кремле.

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