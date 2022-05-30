Тирана, , 20:39 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 мая прокомментировал грядущий 1 июня запрет на использование одноразовых целлофановых пакетов.

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Политик опубликовал в социальной сети видео, в котором албанцам пообещали начало новой эпохи для страны.

Эди Рама «Доброе утро, напоминая, что со среды начнется новая эпоха для патриотической Албании благодаря запрету на использование одноразовых целлофановых пакетов ради защиты будущего наших детей, желаю вам хорошей недели».

Ранее в правительстве Албании объявили, что производители неэкологичных пакетов не получат никаких поблажек.

Напомним, в Северной Македонии запрет на использование целлофановых пакетов вступил в силу в 2021 году, однако с оговорками — такие пакеты продаются, но в ограниченном количестве по завышенной цене.

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