Тирана, 30 мая 2022, 20:39 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 30 мая прокомментировал грядущий 1 июня запрет на использование одноразовых целлофановых пакетов.
Политик опубликовал в социальной сети видео, в котором албанцам пообещали начало новой эпохи для страны.
Ранее в правительстве Албании объявили, что производители неэкологичных пакетов не получат никаких поблажек.
Напомним, в Северной Македонии запрет на использование целлофановых пакетов вступил в силу в 2021 году, однако с оговорками — такие пакеты продаются, но в ограниченном количестве по завышенной цене.
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