Стаханов, 30 мая 2022, 20:29 — REGNUM О гибели двух беременных женщин при обстреле украинскими боевиками города Стаханова (ЛНР) сообщает 30 мая Луганскинформцентр.

Кровь
Кровь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным штаба обороны ЛНР, при обстреле города ВСУ применили установку реактивной системы залпового огня «Ураган». По Стаханову они выпустили три снаряда.

В результате две беременные погибли: одна на месте, другая — в реанимации. Кроме того, ещё восемь человек ранены, включая детей десяти и 15 лет.

Напомним, за сутки 29 мая украинские вооружённые формирования обстреляли территорию ЛНР четыре раза.

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