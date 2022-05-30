Украинские боевики обстреляли ЛНР, погибли две беременные женщины
Стаханов, ЛНР, 30 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. О гибели двух беременных женщин при обстреле украинскими боевиками города Стаханова (ЛНР) сообщает 30 мая Луганскинформцентр.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Кровь
По данным штаба обороны ЛНР, при обстреле города ВСУ применили установку реактивной системы залпового огня «Ураган». По Стаханову они выпустили три снаряда.
В результате две беременные погибли: одна на месте, другая — в реанимации. Кроме того, ещё восемь человек ранены, включая детей десяти и 15 лет.
Напомним, за сутки 29 мая украинские вооружённые формирования обстреляли территорию ЛНР четыре раза.