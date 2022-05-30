Стаханов, ЛНР, 30 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. О гибели двух беременных женщин при обстреле украинскими боевиками города Стаханова (ЛНР) сообщает 30 мая Луганскинформцентр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровь

По данным штаба обороны ЛНР, при обстреле города ВСУ применили установку реактивной системы залпового огня «Ураган». По Стаханову они выпустили три снаряда.

В результате две беременные погибли: одна на месте, другая — в реанимации. Кроме того, ещё восемь человек ранены, включая детей десяти и 15 лет.

Напомним, за сутки 29 мая украинские вооружённые формирования обстреляли территорию ЛНР четыре раза.