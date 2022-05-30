Салехард, 30 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Ямальскими соболями заинтересовались в Китае. Пробная партия пушнины из совхоза «Верхне-Пуровский» отправилась в Поднебесную, сообщает региональный оперативный штаб.

Thatrusgal Соболь

Совхоз «Верхне-Пуровский» — единственное предприятие в ЯНАО, где разводят соболей. Конкурентов в России у предприятия практически нет. На сегодня поголовье соболей в совхозе составляет четыре тысячи.

Широко известно, что ямальские меха ценятся на мировом рынке. Раньше шкурки соболей продавались на аукционах. С вводом санкций ЕС и США относительно российских товаров, ямальские соболя продаются на выставках, из них шьют шубы и шапки.