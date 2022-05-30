Канберра, 30 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Рэпер Snoop Dogg перенёс свой концертный тур по Австралии на 2023 год. Об этом 30 мая пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Снуп Догг

По данным СМИ, даты выступлений изменили «из-за непредвиденных обстоятельств, семейных обязательств и обязательств по съемкам». Как отмечает издание, тур вероятно состоится в феврале 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Snoop Dogg работает над совместным проектом с южнокорейской группой BTS. По словам рэпера, он уже закончил писать свою партию для композиции.