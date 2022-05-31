31 мая 2022 | Время чтения 10 мин

Центр европейского политического анализа учредил новый фонд для финансирования антироссийской пропаганды. Стипендиатами этого фонда станут журналисты, покинувшие Россию. Запад и раньше не жалел средств на распространение русофобской повестки как внутри России, так и за ее пределами. Сейчас эта деятельность только усилится. Что может противопоставить этому Россия в Евросоюзе и в Америке? Как это осуществить в нынешних условиях, и почему мы можем рассчитывать только на пассионариев?

Евгения Гринберг, , 00:12 — REGNUM Американская общественно-политическая организация «Центр европейского политического анализа» недавно учредила стипендиальный фонд в поддержку демократии. Средства фонда будут направлены на поддержку антироссийских активистов. Так называемых жертв путинской войны. Это будет годовая стипендия для высококвалифицированных «независимых» журналистов, покинувших Россию или Украину. Их «независимость», естественно, сводится к тому, что они полностью зависят от диктуемой фондом повестки, а именно от их активности в антироссийской пропаганде.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

Center for European Policy Analysis (CEPA) Wikipedia.org

Участники программы получат годовой грант на жизнь и работу штатным пропагандистом в Вашингтоне. Местоположение фонда — тоже Вашингтон.

Что мы видим?

Мы видим консолидацию и координацию усилий, направленных на ведение информационной войны против России, как внутри страны, так и за ее пределами. Как правило, такая война ведётся через манипуляцию. Конечно, откровенные фейки тоже создаются, но чаще всего происходит смешение правды с неправдой в комбинации с определёнными способами подачи информации.

Думаю, надо быть совсем недогадливым, чтобы задаваться вопросами: «Кому это выгодно?» и «Кто финансирует?» — это не имеет большого значения, вопрос «Чего они хотят добиться?» тоже вполне очевиден.

Что в этой новости важно — так это сам факт неприкрытого финансирования Западом антироссийской повестки как внутри России, так и за ее пределами.

Что может противопоставить этому Российская Федерация в Евросоюзе и в Америке?

У меня есть конкретные ответы на вопрос о том, какие возможности для распространения правдивой информации Россия может использовать в то время, когда RT и «Спутник» заблокированы в Евросоюзе и Америке, официально считаясь «каналами путинской пропаганды».

И в Европе, и в Америке есть пророссийские голоса, пытающиеся донести до своих подписчиков отличное от официальной политики властей мнение. Им пытаются прикрыть рот, блокируя их высказывания в соцсетях и не пропуская в СМИ.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

Есть эксперты, которые, не являясь сторонниками России, видят реальное положение как европейской энергетической сферы, так и европейской экономики. Этим людям тоже непросто донести информацию до общественности.

Эти люди уже есть! И именно им нужна поддержка России точно так же, как России нужны живые и сильные голоса этих людей.

Пророссийские активисты должны знать, что российскому государству не наплевать на тех, кто в силу своих убеждений оказался на передовой информационного фронта. Они должны знать, что они не одни.

Эксперты в области экономики, энергетики, деятели науки должны иметь возможность как получения фактической информации из России, так и возможность широкого донесения ее до общественности.

Кто может это осуществить в нынешних условиях?

Даже дети, имеющие русское происхождение, часто подвергаются преследованиям на Западе, что же тогда говорить о людях, открыто высказывающих своё мнение, отличное от западного нарратива? Мы не можем изменить риторику западных политиков «сверху» — они, практически все, несвободны в своих высказываниях. Мы можем изменить повестку снизу — изменение общественного мнения приведёт и к изменению повестки на верхах.

Поэтому российскому руководству логично и даже необходимо воспользоваться историческим опытом, который переняли у СССР и уже много лет используют США. Это тот опыт, который сама Америка успешно переняла у существовавших во времена Советского Союза Домов дружбы. Те самые организации, которые после развала Советского Союза были переформатированы в Россотрудничество.

Было бы логично допустить, что именно Россотрудничество, организация, имеющая прямые контакты с европейскими НГО (не все из них сейчас откровенно переобулись), возьмёт на себя и появившиеся в новых условиях новые задачи. Если честно, то мне немного странно, что даже спустя три месяца после начала СВО организация не переформатировала свою информационную работу.

Организация активно занимается гуманитарной работой на территории России. Сбором средств и помощи. Это, конечно, хорошо, НО в данный момент гуманитарной помощью занимаются многие и многие: различные организации, частные люди, политические партии и общества. Гуманитарная помощь не может быть самоцелью для такой организации, как Россотрудничество. Занимая уникальную позицию в системе МИДа, Россотрудничество может и должно ожидать от себя большего! Иметь больше амбиций, ставить значимые цели. При этом, говоря о гуманитарной помощи, я не вижу никаких действий организации, направленных на сбор той помощи, которую хотят собрать наши европейские соотечественники, но не собирают, сталкиваясь с практическими трудностями, связанными с отправкой.

При этом я лично понимаю, что основным направлением работы организации в данный момент должна быть именно информационная работа с общественным мнением граждан Западной Европы, Америки и стран с действующими отделениями Россотрудничества. Сейчас важна работа и с русскоязычными аудиториями, и со всем гражданским обществом Европы.

Необходимо, чтобы детальное разъяснение причин СВО и политических решений, с ней связанных, было донесено до каждого европейца и им понято. Ключ к этому — активная работа с соотечественниками и союзниками.

Как это осуществить на практике?

Практически во всех странах Европы начиная с 2014 года регулярно проводились митинги и демонстрации в поддержку Донбасса, в память жертв 2 мая в Одессе. Организаторы этих мероприятий, а я одна из них, — это тот ресурс, который Россотрудничество практически потеряло, проводя политику «аполитичности» и концентрируя свои усилия исключительно на культурно-гуманитарных проектах.

Демонстрация в Копенгагене Фото: Евгения Гринберг

Хочу отметить, что, несмотря на вынужденную «аполитичность», Копенгаген был одним из немногих мест в Европе, где велась практическая работа по налаживанию связей в научно-академических и культурных кругах, в парламенте, в различных муниципальных и государственных структурах.

В помещении Россотрудничества активно проводились публичные лекции, круглые столы, презентации программ по обмену студентами, открытые дискуссии на злободневные темы проходили в процессе встреч с политиками, с политологами, экспертами и представителями общественных движений, как, например, Марие Краруп, Институт Шиллера, Енс Ергин Ниельсен — известный датский русист и многие другие.

Даже проведение мероприятий Русско-датского общества, намеренно убравшего слово «дружбы» из своего названия в 2014 году, имело свои положительные моменты — такие встречи давали повод для диалога и дискуссий, несмотря на предвзятость и плохо скрываемую русофобскую повестку обновленного руководства этого общества.

Сейчас эти помещения пустуют, а организаторы «Бессмертного полка» в Копенгагене с трудом добились разрешения от Дианы Магад — нынешней руководительницы Русского дома в Копенгагене — возможности организации в Русском доме празднования Дня Победы. Это находится в полном противоречии с политикой и интересами нашего государства, официальным представителем которого госпожа Магад является.

Сейчас у Россотрудничества есть шанс объединить свои усилия с теми, кто занимался распространением информации о войне в Донбассе все эти восемь лет. С теми, кто восемь лет собирал гуманитарную помощь в Ирландии и Голландии, с теми, кто проводил демонстрации в Берлине и Брюсселе, с теми, кто сотрудничал с Джульетто Кьезой в Италии. Это люди со своим уникальным опытом, со своими контактами и возможностями.

Новое время и новая реальность ставят нас перед новыми задачами, для выполнения которых должна быть создана новая команда.

Работа европейских и американских активистов Донбасса естественным образом интегрирована в работу с гражданским обществом.

В каждой стране есть организации и движения, которые относятся критически к официальной повестке. Они, как правило, имеют свои информационные ресурсы. Это могут быть и коммунисты, и сообщества либертарианского толка, и всевозможные конспирологи, а сейчас ещё и очень активное движение антиваксеров.

При этом в сложившейся русскоязычной среде, как правило, есть люди, которые взаимодействуют с такими организациями или даже являются их членами. Это естественные послы доброй воли — реальные «народные дипломаты». Они, как правило, НИКАК не взаимодействуют со структурами Россотрудничества, так как организация в течение многих лет, как правило, не приносила ничего, кроме разочарования, реальным двигателям «народной дипломатии». Наладив взаимодействие с этими людьми, Россотрудничество получит уникальный, исторический шанс оказать влияние на общественное мнение европейцев.

Наш датский опыт показал, что наибольшего резонанса мы добивались именно в сотрудничестве с датскими миротворческими организациями.

Такого же рода работа проводится и в других странах людьми, интегрированными в европейские сообщества, интегрированными в общественные организации.

Практический пример информационной работы

В марте 2018 года известный антимайдановец, одессит, выживший в Доме профсоюзов 2 мая, Олег Музыка посетил Копенгаген. Это был его второй визит в Данию. В преддверии его приезда я договорилась как о проведении нескольких встреч, так и об интервью газете датских коммунистов Arbejderen. У нас была насыщенная программа. Говорили как с представителями коммунистического движения, так и с молодыми представителями буржуазных партий, состоялась встреча и со смешанной, датско‑ и русскоязычной публикой. Пришедшие на встречи задавали много вопросов, выражали поддержку.

У Олега была возможность пообщаться напрямую с датскими политиками. Помимо организации визита и связанных с ним мероприятий, я выполняла и функции переводчика на этих встречах. Надо ли говорить, что эта работа никем и никогда не была оплачена?

Одним из результатов этих дней стала публикация интервью с Олегом Музыкой в газете Arbejderen.

Сейчас газета Arbejderen продолжает публиковать статьи и письма читателей, которые ставят под сомнение официальную западную повестку, и именно фотография Олега Музыки служит иллюстрацией к тексту, например тут:

Скриншот с сайта arbejderen.dk

Важно и то, что возможность получения информации на родном языке имеет огромное значение. Поэтому будет логично продолжить сотрудничество с ними, предлагая им для публикаций готовые тексты, например переведённые на датский язык свидетельств мариупольцев или рассказы жителей других освобождённых территорий, так как у самого издания нет средств на такие переводы или статьи. Тем более нет средств на то, чтобы посылать своих корреспондентов на фронт, поэтому видеорепортажи и другая достоверная информация, предоставленная им на датском языке, имеют хорошие шансы быть опубликованными.

При этом это не единственный датский ресурс, имеющий свою аудиторию, с которым возможно сотрудничество. И таких ресурсов и организаций по всей Европе — тысячи.

О деньгах и пассионариях

Очень важно коснуться и финансовой стороны вопроса — информационная работа требует сил, времени и средств. Это и работа журналистов, связанная с поиском и анализом информации и поездками, и редакторская деятельность, и корректура текстов — без этих составляющих невозможно создать качественный информационный продукт.

Если мы хотим серьёзных и ответственных результатов, то мы должны поддержать тех активистов, которые в этой поддержке нуждаются. Тех, чей вклад может иметь решающее значение.

Для развенчания антироссийских фейков, для развенчания мутных медийных схем и договорняков надо проделать большую работу по поиску и анализу информации. Это серьёзный труд, требующий не только времени, но и страстного, пассионарного отношения. Человек, который перерывает тонны информации для того, чтобы показать очередную ложь или манипуляцию, при этом «задвигая» практическую составляющую своей жизни в сторону, скорее всего, кончит плохо — это чревато как моральным выгоранием, так и экономическим разорением. Совершенно ясно и то, что нельзя пассионариев заставлять заниматься ещё и бюрократией. Сейчас в Европе для того, чтобы поддерживать Россию, НАДО быть сумасшедшим пассионарием! Ни один нормальный человек, которому дорого его благополучие, такими вещами заниматься в Европе или Америке не будет. Это надо признать, как и то, что если Россия не поможет этим людям, бросит их на произвол судьбы — мы предадим себя! Предадим утверждение, что Россия своих не бросает. Мы видим, что давление на пророссийские взгляды только увеличивается — так вот, если мы не поможем этим людям, мы потеряем огромный человеческий ресурс.

Работой Россотрудничества сейчас должна стать забота о таких людях! Действенная, а не формальная. Оплата гонораров за статьи для альтернативных СМИ, создание корпуса иностранных военкоров из разных стран Европы, доносящих информацию на разных языках до своей аудитории, редактура, корректура и оплата текстов и видеорепортажей. Помощь в монтаже и продвижении.

Мы видим, сколько средств вкладывает Америка в информационную войну с Россией. Совершенно непонятно, почему руководство России думает, что информационная война может быть выиграна бесплатно.