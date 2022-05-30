Черкесск, 30 мая 2022, 20:25 — REGNUM Детей, сдававших ОГЭ (Основной государственный экзамен) в одной из школ Карачаево-Черкесии, заставили раздеваться до белья. Учащиеся получили стресс, родители написали о случившемся в соцсети. По данной информации будет проведена проверка правоохранительных органов.
Инцидент произошел 23 мая в школе №11 города Черкесска, о чем сообщила одна из родительниц в телеграм-канале мэра города Алексея Баскаева. По её словам, детей заставляли раздеваться, в том числе, показывать, что у них спрятано в нижнем белье. При этом инициатором таких обысков называлась чиновница из регионального минобрнауки Лариса Кятова.
На место сдачи экзамена прибыла министр образования КЧСР Инна Кравченко. Она разрешила детям пройти на ОГЭ. При этом возмущенные поведением чиновницы из министерства родители пожаловались на неё в прокуратуру пишет «АиФ-СК».