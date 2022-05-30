Черкесск, 30 мая, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Детей, сдававших ОГЭ (Основной государственный экзамен) в одной из школ Карачаево-Черкесии, заставили раздеваться до белья. Учащиеся получили стресс, родители написали о случившемся в соцсети. По данной информации будет проведена проверка правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Инцидент произошел 23 мая в школе №11 города Черкесска, о чем сообщила одна из родительниц в телеграм-канале мэра города Алексея Баскаева. По её словам, детей заставляли раздеваться, в том числе, показывать, что у них спрятано в нижнем белье. При этом инициатором таких обысков называлась чиновница из регионального минобрнауки Лариса Кятова.

«Лариса Кятова настолько чтила экзамен, что готова была рискнуть всем, лишь бы не пропустить хитрых выпускников. Многие сдали смартфоны ещё при входе, но сотрудницу это не убедило — детям, на которых срабатывал металлоискатель, говорила задирать юбки, снимать лифчики, расстёгивать рубашки», — сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На место сдачи экзамена прибыла министр образования КЧСР Инна Кравченко. Она разрешила детям пройти на ОГЭ. При этом возмущенные поведением чиновницы из министерства родители пожаловались на неё в прокуратуру пишет «АиФ-СК».

«Официально мы письменные жалобы не получали, но по обращению одной из родительниц в соцсетях проводим проверку. Мы пригласили женщину на приём, но она отказалась: младший ребёнок — грудничок», — цитирует издание руководителя минобра.