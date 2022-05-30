Скопье, , 20:29 — REGNUM В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 2335 образцов выявили 151 новый случай заражения коронавирусом, из них 29 — повторные. Также в стране зарегистрировали 194 случая выздоровления. Об этом 30 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Здание правительства Северной Македонии, Скопье Pudelek

По последним данным, за трое суток в стране не зарегистрировали три смерти от COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 311 851 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9303, 302 013 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 535. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.

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