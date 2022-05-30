Киев, , 20:30 — REGNUM Лидер белорусской националистической организации «Молодой фронт» Денис Урбанович, который воюет на Украине на стороне киевского режима, был ранен и находится в госпитале. Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спецоперация Nac.gov.ru

По словам журналистки, рядом с Урбановичем взорвалась мина, ранившая ещё трёх человек. У лидера «Молодого фронта» контузия, у него пропал слух.

В марте 2022 года Урбанович записался на Украине в территориальную оборону. В данный момент он служит в «Полку имени Кастуся Калиновского».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который был создан при финансовой и организационной поддержке Белорусского дома в Варшаве. Позже батальон был преобразован в полк.