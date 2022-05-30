Москва, , 21:43 — REGNUM Известный стилист Александр Рогов высказался об уходе Елены Летучей из проекта «Рогов+» на СТС. Об этом пишет издание «Федеральное агентство новостей» 30 мая.

Александр Рогов Кадр из интервью для Надежды Стрелец

«Однажды я расскажу эту историю, но сейчас раскачивать лодку я не хочу. Зачем дарить столько внимания? Я лучше буду дарить любовь! Спасибо Елене за съемки в шоу! Я шлю любовь и добро! Предпочитаю воздерживаться от комментариев», — заявил стилист. Имя новой соведущей Рогова в «Рогов+» пока что держится в тайне.

Ранее Елена Летучая объявила о том, что отказывается от участия в «Рогов+» на СТС. Как призналась телеведущая, создатели проекта поступили с ней подло, воткнув «нож в спину».