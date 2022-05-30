Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Алексей Кудрин перестал занимать пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, сообщили в университете 30 мая.

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

13 мая Кудрин направил руководителям вуза заявление об отказе участвовать в очередных выборах декана. Срок его полномочий истёк 29 мая.

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Выборы должны были пройти 30 мая и в связи с отсутствием кандидатов были признаны не состоявшимися.

О причинах отказа Кудрина от участия в выборах в университете не сообщили.

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Обязанности декана временно исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.