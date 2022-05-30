Бишкек, , 20:15 — REGNUM Евразийский банк развития подписал соглашение о предоставлении государственному «Айыл банку» («Сельскому банку») $8 млн (около 505 млн рублей) на реализацию программы поддержки агропромышленного комплекса Киргизии.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На каких именно условиях, представители «Айыл банка» озвучивать не стали.

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Отмечается, что этот проект предусматривает предоставление заёмщику целевой возобновляемой кредитной линии, что позволит помочь не только сельхозпроизводителям, но и предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, что в 2014, 2017 и 2018 годах «Айыл банку» были предоставлены кредитные линии на общую сумму в $20 млн (1 млрд 262 млн рублей по текущему курсу) по программе поддержки малого и среднего бизнеса в Киргизии.

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