Сибиу, Румыния, 30 мая, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз прибыл в Румынию для торжественного открытия в румынском городе Сибиу (Трансильвания) масштабной международной программы восстановления лесных угодий. Об этом 30 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Dan Marsh Принц Чарльз

Согласно официальной информации, в проекте, координируемом Европейским лесным институтом, участвуют более 100 организаций, занимающихся наукой и практикой лесного хозяйства из 20 стран мира.

Он включает в себя 12 демонстрационных площадок для лесной рекреации в ЕС, и одна из таких площадок расположена в румынских Карпатах. Среди разработчиков проекта — Альянс биоэкономики, учрежденный принцем Чарльзом.