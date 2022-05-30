Москва, 30 мая 2022, 20:10 — REGNUM Нидерландский газовый трейдер Gasterra уведомлен о решении «Газпром экспорта» не поставлять газ в связи с неуплатой за апрель, сообщили 30 мая в пресс-службе российской компании.
Поставщик российского газа отметил, что Gasterra не заплатила за поставки в апреле. Такова ситуация на конец дня 30 мая. Поскольку нидерландская компания не уложилась в предусмотренный контрактом срок, принято следующее решение:
В российской компании добавили, что если Gasterra перейдёт на оплату за газ в рублях, поставки возобновятся.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Gasterra отказалась от покупки газа в России, не желая нарушать антироссийские санкции ЕС. Газ ей поставили бы из России только в случае расчётов через Газпромбанк.
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