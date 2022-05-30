Москва, , 21:42 — REGNUM Российская актриса и певица Анна Семенович поделилась мнением о российском шоу-бизнесе в период введения различных санкций. Об этом 30 мая сообщил портал «Слово и Дело».

Анна Семенович Цитата из клипа Анны Семенович на песню «Хочу быть с тобой»

«На днях была прекрасная премия RU. TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт «Бумеранг». Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо», — призналась артистка. Семенович добавила, что у российских исполнителей по-прежнему существуют возможности для развития и им не следует «уходить в уныние».

Ранее известный актёр Роман Мадянов прокомментировал «отмену» русской культуры. Артист признался, что его совершенно не интересует мнение западных стран о россиянах, поскольку его «волнует то, что происходит в его стране».

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