Лос-Анджелес, США, , 20:06 — REGNUM Сервис Netflix добавил тизер второй части четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» в конец седьмой серии. Об этом 30 мая пишет «Канобу».

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Как отмечает издание, внимательные зрители первой части шоу заметили, что после титров седьмого эпизода показаны «секретные» кадры из будущих двух серий. Тизер озвучивает главный злодей сезона Векна, который обращается к героине Одиннадцать.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» был разделён на две части — премьера первой состоялась 27 мая 2022 года. Заключительные два эпизода шоу выйдут 1 июля.

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