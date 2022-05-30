Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Сервис Netflix добавил тизер второй части четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» в конец седьмой серии. Об этом 30 мая пишет «Канобу».

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Как отмечает издание, внимательные зрители первой части шоу заметили, что после титров седьмого эпизода показаны «секретные» кадры из будущих двух серий. Тизер озвучивает главный злодей сезона Векна, который обращается к героине Одиннадцать.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» был разделён на две части — премьера первой состоялась 27 мая 2022 года. Заключительные два эпизода шоу выйдут 1 июля.