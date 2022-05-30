Чебоксары, 30 мая, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Проект «Рунический путь» проходит этап общественных обсуждений. В основе концепции развития будущего маршрута в Чувашии — руны «Воля», «Добро», «Око Бога — Тура», «Щит», «Здоровье». Так, в Заволжье можно будет отправиться в санаторно-курортные комплексы и спортивно-туристические базы. В селе Батырево местом притяжения станут археологические памятники и этнографическая деревня. В городе Алатырь — купеческие особняки и эко-зона на берегу Суры. В Цивильске — Тихвинская ярмарка и объекты культурного наследия. В Мариинском Посаде — музеи и знаменитая Государева гора, сообщает минэкономразвития республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В ведомстве подсчитали, что в результате реализации проекта туристский поток в Чувашскую Республику через восемь лет может возрасти в четыре раза к уровню 2020 года — до 1 млн человек. В 2019-м допандеймином году в регионе остановились свыше 300 тыс. человек, в 2021-ом — порядка 230 тыс. гостей.

Как сообщает ведомство, сбор идей и предложений продолжится, запланирован ещё один этап общественных слушаний. Затем материалы будут оформлены в технологическую карту и отправлены в Ростуризм для придания маршруту статуса «брендового».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках «прорывного проекта» по созданию нового туристического маршрута «Рунический путь» ставку делают на 12 регионов.

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