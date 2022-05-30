Грозный, 30 мая, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Чечне утонул девятилетний мальчик. Несчастный случай произошел в селе Гелдаган в Курчалоевском районе. По факту трагедии назначена проверка прокуратуры, сообщили 30 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

«Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по сообщению о смерти 9-летнего мальчика в результате утопления в Курчалоевском районе», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, проверка прокуратуры должна выявить причины произошедшего, а также роль родителей в воспитании несовершеннолетнего. В прокуратуре также призвали родителей усилить контроль за своими детьми в период летних каникул.