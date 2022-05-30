Лондон, 30 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Актёр Энди Дивайн скончался в возрасте 79 лет. Об этом 30 мая пишет The Sun.

Pixabay.com Свеча

Как отмечает издание, артист умер ещё в январе 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти Дивайна ещё не объявлена членами его семьи.

Добавим, что Энди Дивайн исполнил несколько эпизодических ролей в сериалах, в том числе в «Докторе Кто». Однако известен он был по роли Шадраха в шоу «Эммердейл», в котором снимался в период с 2000 по 2010 год.