София, , 19:55 — REGNUM В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия полностью закрыто движение по одной из основных автомагистралей Болгарии — Перевалу Республики в Великотырновской области на севере страны. Об этом 30 мая сообщает БНР.

Водитель грузовика Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около полудня по местному времени, когда на узком участке дороги столкнулись два грузовика. Жертв нет.

Попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения, рассматривается вопрос об их эвакуации. Движение транспортных средств в регионе осуществляется через соседний Шипкинский перевал.

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