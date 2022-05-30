Москва, 30 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Польша больше не будет поставлять топливо Украине бесплатно, сообщает 30 мая издание Biznes Alert.

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в интервью изданию, что Польша продолжит регулярные поставки топлива на Украину, но не на бесплатной основе. По ее словам, теперь приоритет в поставках будет отдаваться польскому топливному рынку.

Напомним, что Польша отказалась от поставок российских энергоносителей.