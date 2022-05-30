Посёлок Добринка, Липецкая область, 30 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Добринского района, обвиняемого в половых сношениям с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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Обвиняемый в ноябре 2021 года вступил в половую связь с 14-летней школьницей, зная о её возрасте. После этого школьница встала на учет по беременности в районную больницу.

Обвиняемый признал вину. Дело направлено в суд. Липчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.