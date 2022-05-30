Тбилиси, 30 мая, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Грузии продолжается скандал, связанный с арестом гендиректора телеканала «Мтавари архи» и автора политических телешоу провокационного характера Ники Гварамии, сообщает 28 мая Drone News Agency.

OSCE Parliamentary Assembly Ника Гварамия. 2018

Агентство напоминает, что Гварамия был приговорён судом к трём годам шести месяцам лишения свободы и крупному штрафу за злостное использовании служебного положения и совершение по предварительному сговору с группой лиц хищения имущества телеканала"Рустави-2», главой которого он являлся, в особо крупном размере, а также в осуществлении коммерческого подкупа, подделке официальных документов и легализации незаконных доходов.

В материале говорится, что после вынесения приговора на защиту Гварамии, занимавшего ключевые государственные посты во время президентстваМихаила Саакашвили, тут же устремилась вся пропагандистская машина оппозиционного «Единого национального движения» и стоящего за ним Запада.

Drone News Agency обращает внимание, что многочисленные подконтрольные им СМИ, НПО и эксперты, совместно со «страстным фанатом экс-президента Саакашвили», омбудсменом Нино Ломджарией, дружно утверждают, что арест Гварамия является «политически мотивированным» и «ещё одним примером выборочного расследования, правового преследования и вердикта». Они искусственно раздувают скандал вокруг данной темы и ловко связали арест Гварамии с якобы грубым отклонением от европейского курса Грузии. «Мы считаем, что такие процессы могут оказать негативное влияние на процесс евроинтеграции Грузии… Грузия движется не к Европе, а к Путину», — заявляют они.

Агентство отмечает негативную роль экс-помощника госсекретаря США Дэвида Крамера, давно чувствующего себя «полноправным хозяином Грузии». Крамер заявил, что арест Гварамии напрямую связан с его работой в качестве медиаменеджера, политического активиста и адвоката Михаила Саакашвили, и что «арест Гварамии оказывает влияние и на стратегическое партнерство Грузии и США».

В материале особо подчёркивается, что ранее Гварамии удавалось избегать ответственности за все совершённые им преступления. Он не нёс никакого наказания ни за клевету и оскорбления в адрес Грузинской православной церкви, ни за за распространение сфабрикованной и заведомо ложной информации о своих оппонентах. Он не ответил даже прямое применение грубой силы по отношению к женщине, совершённое им на одном из митингов. Примечательно, что многочисленные соратники и защитники Гварамии этих фактов предпочитают на замечать.

Drone News Agency отмечает, что Ломджария фактически превратилась в персонального омбудсмена ЕНД и её совершенно не смущают многочисленные преступления, совершенные режимом Саакашвили против свободы, чести и достоинства личности, и она с лёгкостью отодвигает в сторону европейские принципы и ценности.

Агентство напоминает, что в период правления Саакашвили Гварамия сначала занимал должность первого заместителя генерального прокурора Грузии, затем министра юстиции, а после был назначен министром образования и науки. Эту должность он покинул в 2009 году. В качестве официальной причины ухода Гварамия с данного поста тогда были названы его планы продолжить образование за рубежом. В 2012 году, по возвращении в Грузию, Гварамия был назначен генеральным директором телекомпании «Рустави-2», который после «Революции роз» был конфискован у его законных владельцев. Он занимал эту должность вплоть до 2019 года, пока телеканал не был возвращен ее владельцу Кибару Халваши. Сразу же после этого Гварамия возглавил в должности генерального директора наспех созданную телекомпанию «Мтавари архи» и «незамедлительно пустил в ход весь свой накопленный прокурорский опыт на службу пропаганде Саакашвили».

«Привыкший за многие годы к абсолютной безнаказанности Гварамия, наверное, не мог даже и помыслить о том, что когда-нибудь ему придется отвечать за хищение имущества «Рустави-2». Видимо, он не учел одного важного момента: когда дело касается телевидения и больших денег, принадлежащих «Грузинской мечте», то и для него закон тут же вступает в силу, а приговоры выносятся очень быстро», — говорится в завершении статьи.