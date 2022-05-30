Лос-Анджелес, США, , 19:41 — REGNUM В Сети распространилось видео, на котором некую женщину, внешне похожую на актрису Зендею, избивает неизвестный. Об этом 30 мая пишет TMZ.

Зендея Скриншот видео на YouTube

В семисекундном ролике мужчина бьёт девушку ногами, пока за кадром слышны крики свидетелей происходящего. Как отмечает издание, из-за внешнего сходства жертвы пользователи предположили, что на видео запечатлена Зендея. Однако представитель артистки опроверг эту информацию.

Ранее Зендея озвучила свои мысли по поводу развития её персонажа Ру в сериале «Эйфория». Актриса выразила надежду, что её героиня вылечится от наркозависимости и появится в следующем сезоне шоу: «Мы прошли весь её путь и, надеюсь, дошли до самого тёмного места, самого дна. Надеюсь, к концу мы уйдем с чувством счастья и радости, что в конце концов для неё есть надежда. Теперь всё зависит от неё».

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