Кемерово, , 19:41 — REGNUM В Кемеровской области на сегодня, 30 мая, яровой сев выполнен на площади 748,8 тыс. га — 95,5% от всей планируемой посевной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

Посевная Yarregion.ru

Уточняется, что три муниципальных округа полностью завершили сев: Прокопьевский (47,9 тыс. га), Гурьевский (37,2 тыс. га) и Тисульский (30,4 тыс. га) муниципальные округа.

Всего в регионе посеяно 295,4 тыс. га пшеницы, 113,7 тыс. га ячменя, 53 тыс. га гороха, 66,2 тыс. га овса и 18,7 тыс. га гречихи.