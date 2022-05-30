Магас, , 19:40 — REGNUM В Ингушетии стал жертвой неосторожного обращения с оружием семилетний ребенок. В него из отцовского ружья случайно выстрелил сверстник, сообщили 30 мая в одном из телеграм-каналов.

Ружье (сс) jasongillman

«Восьмилетний мальчик случайно убил из «воздушки» сверстника во время игры во дворе. Пулька попала прямо в сердце ребёнку», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селении Али-Юрт. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Из подробностей произошедшего известно, что один из мальчиков решил похвастаться перед другим оружием отца. Ружье неожиданно выстрелило во время спора детей, кто первым возьмет оружие.

Стоит отметить, что на сайтах правоохранительных органов информации о произошедшем пока нет.