Чебоксары, , 19:38 — REGNUM Определены два предприятия Донецкой народной республики, которым Чувашия в первоочередном порядке окажет содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения всех территорий и населенных пунктов ДНР. Это «Донецкий электротехнический завод» и «Торезский электротехнический завод».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Чувашии Олег Николаев отметил необходимость в кратчайшие сроки запустить эти заводы. При этом он отметил, что «если потребуется, коллективы заводов, которые возьмут под шефство, будут обеспечиваться заработной платой, даже во время процесса наладки всего производства».

Напомним, на минувшей неделе делегация Чувашии во главе с министром промышленности и энергетики Александро Кондратьевым посетила ряд значимых производственных предприятий и организаций ДНР — ГУП «Донецкий электротехнический завод», ГП «Торезский электротехнический завод», ГУП «Региональная энергопоставляющая компания», литейный завод ПАО «Магма». По предварительным оценкам, в среднем более 60% инфраструктуры энергоснабжения в Донбассе разрушена, а где-то 90% или полностью.

Предприятиями электротехнического кластера Чувашии выражена готовность в оптимизации производственного процесса предприятий ДНР, в этом ключе предполагается субконтракция. Кроме того, планируется локализация производства блочно-модульных зданийдля возвращения электроснабжения в районах и городах ДНР. Другой важной задачей является привлечение кадров. Поэтому в ближайшее время планируется подписание соглашения между Чувашским госуниверситетом им. И.Н. Ульянова и Донецким национальным техническим университетом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая минпромэнерго Чувашии и минпромторг ДНР подписали коммюнике, где закреплены планы взаимодействия между республиками. Кроме того, Чувашия направила в ДНР продукцию и материалы электротехнического кластера региона — АО «ЧЭАЗ», ООО «ЧЭТА», ООО «Релематика», ООО «Чувашкабель». Объем груза — более 25 тонн: это трансформаторы, контакторы, кабели и провода, необходимые для восстановления электросетевого хозяйства Донбасса.

Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны в Чебоксары были эвакуированы предприятия, в том числе с Украинской ССР, и таким образом аграрная республика наращивала производственный потенциал, становясь промышленным регионом. Так, например, Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) был создан на базе харьковского электромеханического завода и ленинградского «Электрика».

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