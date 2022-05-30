Астрахань, , 19:37 — REGNUM В Астрахани конкурс на должность главы города состоится 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

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На заседании конкурсной комиссии были рассмотрены предоставленные кандидатами документы на соответствие требованиям законодательства.

На пост мэра претендуют семь кандидатов: Василий Ворох, Андрей Габриэлов, Олег Полумордвинов, Татьяна Почевалова, Олег Самойленко, Асель Султамуратова и Тимофей Щербаков. Все они были зарегистрированы и допущены к участию в конкурсе.

2 июня кандидаты представят конкурсной комиссии свои программы.