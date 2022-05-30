Кемерово, 30 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году введена дополнительная мера поддержки — сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Http://gradkostroma.ru Дома для сирот

Из областного бюджета на это выделено 100 млн рублей. Сейчас выданы все 70 сертификатов, на 18 из них уже приобретено жильё.

«Дополнительная социальная программа позволяет ребятам самостоятельно выбрать город или район, где они хотят жить, приобрести жильё на вторичном рынке и не дожидаться, когда построят новые дома. Все это ускоряет процесс обеспечения квартирами детей-сирот», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

При этом для смягчения требований к получателю предлагается внести ряд изменений в закон. Так, при выдаче льготы будут учитывать общий трудовой стаж не менее шести месяцев (ранее учитывалось не менее шести месяцев непрерывного трудового стажа). Также предлагается исключить требование об отсутствии фактов уголовного преследования и увеличить срок эксплуатации жилья до 60 лет. Изменения рассмотрит парламент региона.