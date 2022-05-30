Тюмень, 30 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Тюмени осуждены вымогатели 20 млн рублей у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

Судом установлено, что подсудимые 44 и 37 лет в сентябре 2014 года, под угрозой расправы над дочерью бизнесмена, облили его кипятком, заставили подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей. В апреле 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий вымогатели были задержаны полицейскими.

Рэкетиры признаны виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Суд назначил каждому из них наказание в виде семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области отправилась в колонию банда вымогателей.