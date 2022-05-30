Москва, 30 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Национализация предприятий, принадлежавших олигархам, которые поддержали украинских праворадикалов, вполне рациональное решение. Об этом 30 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов REGNUM Тяжкие думы о национализации

«Идея о национализации предприятий, расположенных на территории ДНР, рациональна и здрава», — заявил эксперт.

По мнению политолога, ряд предприятий может просто остаться бесхозным, если их не подвергнут процедуре национализации.

«Речь идет, прежде всего о владельце «заводов, газет, пароходов» — Ринате Ахметове. Он сознательно поддерживал полк «Азов «(организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом ухитрялся сохранять ряд своих предприятий на территории ДНР. Сейчас статус кво нарушен, Ахметов покинул Украину и вряд ли вернётся», — пояснил Безпалько.

С освобождением территорий и расширением территории ДНР неизбежно встанет вопрос о предприятиях, расположенных на этих территориях.

«Очевидно, что Ахметов не будет ни восстанавливать, ни финансировать эти предприятия. Ему, Ахметову, после его заявлений и открытой поддержки праворадикалов, появляться на территории ДНР нельзя. Не оставлять же эти предприятия бесхозными? Их приватизируют, восстановят, запустят производство. Позже, возможно, их даже продадут более рачительному и патриотичному хозяину или акционируют», — заключил эксперт.

Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности национализации предприятий, принадлежавших олигархам, поддерживавших т. н. «нацбаты».