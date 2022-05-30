Эксперт: Предприятия Ахметова в ДНР нужно национализировать
Москва, 30 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Национализация предприятий, принадлежавших олигархам, которые поддержали украинских праворадикалов, вполне рациональное решение. Об этом 30 мая сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
«Идея о национализации предприятий, расположенных на территории ДНР, рациональна и здрава», — заявил эксперт.
По мнению политолога, ряд предприятий может просто остаться бесхозным, если их не подвергнут процедуре национализации.
«Речь идет, прежде всего о владельце «заводов, газет, пароходов» — Ринате Ахметове. Он сознательно поддерживал полк «Азов «(организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом ухитрялся сохранять ряд своих предприятий на территории ДНР. Сейчас статус кво нарушен, Ахметов покинул Украину и вряд ли вернётся», — пояснил Безпалько.
С освобождением территорий и расширением территории ДНР неизбежно встанет вопрос о предприятиях, расположенных на этих территориях.
«Очевидно, что Ахметов не будет ни восстанавливать, ни финансировать эти предприятия. Ему, Ахметову, после его заявлений и открытой поддержки праворадикалов, появляться на территории ДНР нельзя. Не оставлять же эти предприятия бесхозными? Их приватизируют, восстановят, запустят производство. Позже, возможно, их даже продадут более рачительному и патриотичному хозяину или акционируют», — заключил эксперт.
Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности национализации предприятий, принадлежавших олигархам, поддерживавших т. н. «нацбаты».