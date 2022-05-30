Петушки, Владимирская область, 30 мая, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В городе Петушки Владимирской области завершено расследование уголовного дела о причинении ущерба особо охраняемой природной территории. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Константин Сомов. Летом. 1921

По версии следствия, 61-летний президент общественной организации на береговой линии озера Глубокое на территории заказника «Крутовский» в Петушинском районе с 2014 по 2021 год организовал и обеспечил функционирование туристической стоянки площадью более тысяч квадратных метров, возвел на ней объекты инфраструктуры, а также сформировал дорогу, ведущую к водоему. Нарушив режим особо охраняемой природной территории, он на коммерческой основе обеспечил отдых граждан, с предоставлением им строений для проживания, приготовления пищи и проведения досуга.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима заказников, повлекшее причинение значительного ущерба». Следствие считает, что незаконные действия повлекли увеличение антропогенной нагрузки на природно-экологическую систему заказника, загрязнение береговой линии озера, изменение естественного ландшафта, повреждение лесных насаждений и деградацию земель. Ущерб, причинённый охраняемой природной территории, оценивается более чем в пять миллионов рублей.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый вину не признал.