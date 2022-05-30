Канберра, , 19:37 — REGNUM 30 мая стало известно, что Лейбористкой партии Австралии удалось завоевать еще одно место в палате представителей по округу Макнамара. Таким образом, они получили необходимые 76 мандатов, для формирования парламентского большинства, передает телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

23 мая новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, который несколько лет возглавлял оппозицию, был приведен к присяге в качестве премьер-министра. Теперь у его кабинета министров есть необходимое большинство в нижней палате парламента для проведения своей политики.

В то же время, пишут журналисты, 76 мест — еще не предел для лейбористов, поскольку в игре находятся еще два места, в одном из которых вечером 30 мая кандидат от лейбористов вырвался вперед, набрав на 200 голосов больше своего соперника-либерала.

Напомним, 30 мая лидером Либеральной партии Австралии стал бывший министр обороны Питер Даттон. Он вскоре станет станет следующим лидером оппозиции.