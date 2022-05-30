Стокгольм, , 19:39 — REGNUM На этой неделе более половины автобусных рейсов в центральном районе Стокгольма будет отменено. Об этом 30 мая сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Как объяснили в пресс-службе местного перевозчика SL, сокращения числа автобусов объясняется проведением в шведской столице трех крупных мероприятий по климату.

К ним также присоединяться Стокгольмский марафон, политическое мероприятие Järvaveckan и выпускные праздники школьников.

В SL уже призвали жителей и гостей столицы выезжать заблаговременно и быть готовыми к увеличению времени в пути.

Журналисты также отмечают, что всю неделю в Стокгольме будут усилены меры безопасности, поскольку на климатический саммит «Стокгольм+50» прибудут более 50 правительственных делегаций со всего мира.