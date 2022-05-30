Херсон, 30 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В результате украинских обстрелов в Херсонской области нарушена работа систем интернета и сотовой связи, сообщил 30 мая журналистам глава военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дикая Украина

По его данным, без связи сейчас остаются порядка 500 тыс. человек. Уточняется, что из-за террористических обстрелов со стороны ВСУ произошла масштабная авария на магистральной сети, разрушены основные узлы связи, произошло массовое отключение мобильных операторов.

«Для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется значительное время. Оперативное решение вопроса украинской стороной маловероятно, к тому же Киев боится роста пророссийских настроений», — сказал Стремоусов.

По его словам, военно-гражданская администрация региона обратится к России с просьбой организовать в области работу российских телекоммуникационных компаний.

Как сообщало, 30 мая власти Украины отключили сотовую связь на территории Запорожской области, освобождённой от укронацистов.