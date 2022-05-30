Киев, 30 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Украинский исполнитель Макс Барских прокомментировал появление его треков у российских пользователей стриминговых платформ. Он записал видеообращение по этому поводу в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с YouTube Макс Барских

Барских опроверг информацию о том, что он сам принял решение вернуть композиции в цифровое пространство для слушателей из России. «…Мои песни появились на площадках этой страны. Но ничего страшного, моя команда уже делает всё, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность», — высказался певец.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта 2022 года Барских запретил использовать его музыку на территории РФ. Он объявил о том, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России.