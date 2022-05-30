Вена, , 19:24 — REGNUM Возможность вести диалог с Москвой важна для Австрии, заявил 30 мая австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг в интервью Puls 24.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

Заявив, что Вена пытается держать открытыми каналы переговоров с Москвой и что такая политика в австрийских интересах, Шалленберг добавил:

«Переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным в любом случае необходимы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая состоялись телефонные переговоры между президентом России и федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Обсуждались как тема российский спецоперации на Украине, в том числе, контрпродуктивные действия Киеве, так и экономические проблемы — вопрос продовольственной безопасности и поставки газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии заявил, что Газпром может потерять хранилище «Хайдах»