Магас, , 19:20 — REGNUM В Ингушетии двое малолетних детей отравились угарным газом. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. По данному факту назначена прокурорская проверка, сообщили 30 мая в надзорном ведомстве.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел 29 мая в одной из квартир многоэтажного дома по улице Осканова в городе Карабулаке. Отравившиеся газом — мальчика и девочка 2021 года рождения.

«Пострадавшие были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу г. Назрани. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры должна установить все обстоятельства и причины инцидента, а также проверить состояние газового оборудования и дать оценку исполнения требований законодательства о безопасности несовершеннолетних.

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