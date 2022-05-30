Кольчугино, Владимирская область, , 19:20 — REGNUM В городе Кольчугино Владимирской области двое мужчин обвиняются в похищении человека из-за крупного долга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Гвидо Рени. Похищение Европы. 1637-1639

По версии следствия, днём 22 мая обвиняемые похитили 24-летнего местного жителя, который был должен им 1 млн 80 тысяч рублей. Похищенного заперли в подвале, а после того, как он попытался бежать, перевезли в квартиру, где продолжали удерживать. Местонахождение похитителей и их жертвы установили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Обвиняемые вину не признают. По ходатайству следователя их заключили под стражу.