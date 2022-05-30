Вашингтон, 30 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Спецпосланник США по защите прав ЛГБТ-сообщества Джессика Стерн в период с 31 мая по 8 июня посетит с официальными визитами Литву, Нидерланды и Швецию, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

Во время поездки Стерн встретится с местными правозащитниками и представителями ЛГБТ-сообщества, уделив особое внимание обсуждению прав украинских беженцев, относящих себя к сексуальному меньшинству.

В Нидерландах и Швеции спецпосланник США намерена встретится как с представителями правительства, так и гражданского общества.

Во время остановки в Литве американский дипломат примет участие в саммите Baltic Pride’s Proud Cities Summit, где она пообщается с молодежью во время неформальной сессии вопросов и ответов.

Напомним, ранее Джессика Стерн занимала пост исполнительного директора правозащитной организации OutRight Action International, занимающейся правами ЛГБТ в США и за их пределами.