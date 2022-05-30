Ставрополь, 30 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отменили масочный режим. Обязанность граждан по ношению масок отпала в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщил 30 мая глава субъекта РФ Владимир Владимиров.

ИА REGNUM Маски

«Позиция Ставропольского края в отношении масочного режима: мы отменили все региональные ограничения, которые накладывали в связи с распространением коронавируса. <…> Продолжают действовать только распоряжения Роспотребнадзора по организации мер безопасности в общественных местах», — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте.

По словам Владимирова, в ряде гражданам придется соблюдать меры ограничений, установленных Роспотребнадзором. Так, соблюдение дистанции и ограничений по количеству участников мероприятий, а также ношение масок будут обязательны при «отдельных случаях», отметил губернатор.