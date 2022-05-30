Астрахань, 30 мая, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Астрахани инженер ООО «Астраханские тепловые сети» подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По версии следствия, инженер во время обхода и обследования систем теплопотребления потребителей выявил нарушение у предпринимательницы. Он предложил ей за 50 тысяч рублей не оформлять нарушения, и женщина согласилась.

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Ведётся расследование.