Запорожье, Украина, , 19:13 — REGNUM На территории Запорожской области перестали работать украинские операторы мобильной связи, сообщает 30 мая Телеграм-канал «Крым 24» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Мобильная связь прекратила работать во второй половине дня, уточняют власти региона.

«После обеда украинский режим отключил нас от мобильной связи, лишив людей возможности общаться. Он сам отторгает нас. Мы не сломимся. Что касается связи, то её восстановим. Обратились к Российской Федерации за помощью. В ближайшее время связь будет восстановлена», — цитирует «Крым 24» слова Евгения Балицкого.

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