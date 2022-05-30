Челябинск, 30 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Челябинске два бывших сотрудника Следственного комитета отправлены в СИЗО после гибели молодого мужчины во время драки. Такое постановление вынес Центральный райсуд города.

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Под стражей они пробудут до 28 июля. Им вменяют причинение здоровью человека тяжкого вреда, повлекшего смерть гражданина.

Сами они утверждают, что хотели прекратить драку. Как сообщало ИА REGNUM, она произошла на улице Кирова. В ходе неё погиб житель Копейска.