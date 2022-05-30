Москва, 30 мая 2022, 19:48 — REGNUM Военные угрозы для Белоруссии хорошо известны — это НАТО, в первую очередь Польша, и Украина, которая уже сегодня начинает задирать Белоруссию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая рассказал военный эксперт Константин Сивков.
Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 22 мая рассказал журналистам, что украинская армия сосредоточила на границе с Белоруссией значительную группировку. Он также заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы активно заходят на белорусскую территорию.