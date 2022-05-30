Москва, 30 мая, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Военные угрозы для Белоруссии хорошо известны — это НАТО, в первую очередь Польша, и Украина, которая уже сегодня начинает задирать Белоруссию. Об этом корреспондентуИА REGNUM 30 мая рассказал военный экспертКонстантин Сивков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Со стороны Украины угроза весьма ограниченная по масштабу, но достаточно вероятная, со стороны НАТО угроза куда более масштабная, но менее вероятная, поскольку в рамках союзных обязательств нападение на Белоруссию будет означать нападение на Россию, ядерную державу» Константин Сивков

Как сообщалоИА REGNUM, государственный секретарь Совета безопасности БелоруссииАлександр Вольфович 22 мая рассказал журналистам, что украинская армия сосредоточила на границе с Белоруссией значительную группировку. Он также заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы активно заходят на белорусскую территорию.